'Sonu böyle mi olacaktı' diye feryat etti
Antalya'da, fenalaşan hukuk fakültesi öğrencisi Havva Nur Çalışgan (19), yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan M.O.Ş ile M.D., ifadelerinde uyuşturucu madde kullandıklarını söyledi.
Olay, saat 01.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki apart otelde meydana geldi. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Havva Nur Çalışgan, erkek arkadaşı M.O.Ş. ve M.D. ile buluşup, apart otele gitti. Gençlerden Çalışgan, bir süre sonra fenalaştı. M.O.Ş. ile M.D.'nin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hemen müdahalede bulunduğu Havva Nur Çalışgan, yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan M.O.Ş. ve M.D., polis merkezindeki ifadelerinde, 'şeker' diye tabir edilen uyuşturucu maddeden 2'şer tane kullandıklarını ve Çalışgan'ın fenalaştığını söyledi. Çalışgan'ın cansız bedeni de otopsi için ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ANNESİ ‘SONU BÖYLE Mİ OLACAKTI’ DİYEREK AĞLADI
Havva Nur Çalışgan'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün yakınları tarafından morgdan alındı. Cenaze teslim alındığı sırada sinir krizi geçiren anne Ayşe Çalışgan, "Ben bunca yıl 2 çocuğum için yaşadım. Sonu böyle mi olacaktı? Şimdi bu acıya nasıl dayanacağım?" diyerek gözyaşı döktü.
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