Sony'den PlayStation 5 alacaklara uyarı: Mağazanın önünde kamp kurmayın

06 Kasım 2020 Cuma, 11:33

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 (PS5) için geri sayım sürüyor.

Önümüzdeki hafta satışa çıkacak olan PS5 için üretici firma Sony'den önemli bir açıklama geldi.

Japonya merkezli teknoloji şirketi yaptığı yazılı açıklamada corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında mağazalarda PS5 satışı yapılmayacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PS5'in çıkış gününde mağaza içinde hiçbir stok bulunmayacak. Lütfen PS5 satın alma umuduyla yerel mağazanız öününde kamp kurmayı veya sıraya girmeyi planlamayın."

PLAYSTATION 5'İN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Üretici firma Sony, PS5'in Türkiye fiyatını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesaja göre PS5 ülkemizde 8 bin 299 TL fiyat etiketi ile satılacak.

Kaynak: NTV