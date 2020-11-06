Sony'den PlayStation 5 alacaklara uyarı: Mağazanın önünde kamp kurmayın
Sony, Covid19 tedbirleri kapsamında çıkış gününde mağazalarda PlayStation 5 satışı yapılmayacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada "Mağazanın önünde kamp kurmayın" ifadesine yer verildi.
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 (PS5) için geri sayım sürüyor.
Önümüzdeki hafta satışa çıkacak olan PS5 için üretici firma Sony'den önemli bir açıklama geldi.
Japonya merkezli teknoloji şirketi yaptığı yazılı açıklamada corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında mağazalarda PS5 satışı yapılmayacağını duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PS5'in çıkış gününde mağaza içinde hiçbir stok bulunmayacak. Lütfen PS5 satın alma umuduyla yerel mağazanız öününde kamp kurmayı veya sıraya girmeyi planlamayın."
PLAYSTATION 5'İN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Üretici firma Sony, PS5'in Türkiye fiyatını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesaja göre PS5 ülkemizde 8 bin 299 TL fiyat etiketi ile satılacak.
Kaynak: NTV
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’
Video Haberler
- Karalar’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- ABD’de 104'lük seçmenden Biden'a ölesiye destek
- Yakalanmamak için başına poşet geçirdi
- Menzilcilerin deprem sohbeti sosyal medyanın gündeminde
- Yakaladıklarıgenci cadde ortasında öldüresiye dövdüler!
- Anons yaptığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü!
- Kılıçdaroğlu, Hamzaçebi'yi acı gününde yalnız bırakmadı
- Mezar başında cinayeti itiraf etmişti! İşte ifadesi
- Taksim'de büyük gürültüyle patladı! Panik dolu anlar
- Zabıtalar birbirine girdi... 'Ben İmamoğlu'nu tanımam'
En Çok Okunan Haberler
- Altan Tan'dan Demirtaş iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava
- Timur Selçuk'u kaybettik
- CNN Türk'te büyük kavga
- 14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
- Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
- Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
- Biden, kritik eyalette öne geçti
- Çadır alanlarına iyilik noktaları kuruldu
- ‘İndirim için ilişki yalanı’