Sörloth, Norveç'i galibiyete taşıdı
UEFA Uluslar B Ligi 1'inci Grup'ta Alexander Sörloth ve Omar Elabdellaoui'nin formasını giydiği Norveç, gruptaki ikinci maçında Kuzey İrlanda'yı 5-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar B Ligi 1'inci Grup'ta Alexander Sörloth ve Omar Elabdellaoui'nin formasını giydiği Norveç, gruptaki ikinci maçında Kuzey İrlanda'yı 5-1 mağlup etti.
Windsor Park'ta oynanan maçta Kuzey İrlanda, Norveç'i konuk etti. Trabzonspor forması giyen Sörloth'un 2 gol ve 1 asist, Galatasaray forması giyen Omar Elabdellaoui'nin ise 1 asistle oynadığı mücadelede Norveç, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti. Norveç'in diğer 3 golü Elyounoussi ve Haaland'dan (2) gelirken, Kuzey İrlanda'nın tek sayısını McNair kaydetti.
Alexander Sörloth ve Omar Elabdellaoui ikilisi maça ilk 11'de başlarken, Sörloth 90 dakika sahada kaldı, Elabdellaoui ise 79'uncu dakikada yerini Svensson'a bıraktı.
Norveç bu galibiyetle grupta 3 puana ulaşırken, Kuzey İrlanda ise ilk 2 haftayı 1 puanla geçti.
Grubun diğer maçında Romanya, deplasmanda Avusturya'yı 3-2 mağlup ederken, Gaziantep FK'da forma giyen Alexandru Maxim takımının 3'üncü golünü kaydetti.
Öte yandan günün bir diğer maçında UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta kendi sahasında Polonya'ya 2-1 mağlup olan Bosna Hersek'in tek golü, Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinovic'ten geldi. Yıldızlaşan Sörloth'un İngiltere ya da İtalya'ya transfer iddiaları da iyice belirginleşti.
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'den Demirtaş'a 'kahvaltı' yanıtı
- İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu
- Çok sayıda kaymakam görevden alındı
- Bakan duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- Şükriye Tutkun'dan AKP'li Betül Sayan Kaya'ya veryansın
- Dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
- İmamoğlu'na yasak koyan vali de o düğündeymiş
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Rusya'daki aşı denemelerinden ilk rapor!
Video Haberler
- Yeşilçam'ın 'kötü adamı': Bizi tamamen dışladılar...
- Anı ölümsüzleştirmek istedi, şansızlığı kameraya yansıdı
- Yer: Antalya... İnsanlığın öldüğü an!
- Bakan Varank'ın tehlike dolu anları kamerada!
- Bunun adı sosyal rezalet! Görüntüler büyük tepki topladı
- Ankara'da 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
- Bodrum’da turist tacizine başkan isyan etti
- Minibüsçünün öldürdüğü Batuhan’dan Karşıyaka marşı
- İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” trafik magandası
- Polisten kaçarken cebindeki dolarları etrafa saçtı
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'den Demirtaş'a 'kahvaltı' yanıtı
- İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu
- Çok sayıda kaymakam görevden alındı
- Bakan duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- Şükriye Tutkun'dan AKP'li Betül Sayan Kaya'ya veryansın
- Dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
- İmamoğlu'na yasak koyan vali de o düğündeymiş
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Rusya'daki aşı denemelerinden ilk rapor!