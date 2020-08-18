Sosyal medyada adalet talebi: Musa Orhan tutuklansın

18 Ağustos 2020 Salı, 23:40

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Kurukavak Köyü'nde çobanlık yapan bir ailenin kızı olan 18 yaşındaki İ.E.'nin, bir süre önce uzman çavuş Musa Orhan (24) tarafından 4 gün boyunca cinsel saldırıya uğradığı için 16 Temmuz'da ateşli silahla yaşamına son vermek istediği belirtilmişti. Yaşanan olay sonrası Batman’daki özel bir hastaneye kaldırılan İ.E. bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Aralarında birçok ünlü isim ve siyasetçinin destek verdiği etiket 230 bin tweet ile Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.

'TECAVÜZCÜ MUSA DIŞARDA VE SERBEST'

Oyuncu Mert Fırat, ''Tecavüzü haber yaptığı için tutuklanan gazeteci, şiddet gören kadına yardım ettiği için tutuklanan vatandaş hala içerdeler ama 20 gün alıkoyan,darp eden, tecavüzcü Musa dışarda ve serbest. Bu mu #Adalet?'' ifadelerini kullandı.

'HABERİ YAPAN GAZETECİ TUTUKLANDI'

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, ''Haberi yapan gazeteci tutuklandı. Tecavüze uğrayan genç öldü. Tecavüz eden çavuş serbest''dedi.

''HAYKIRIYORUZ: #MUSAORHANTUTUKLANSIN''

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, ''18 yaşındaki genç kıza 20 gün tecavüz edip, daha sonra 'İstediğin yere şikayet et, bana bir şey olmaz. Daha önce de çok yaptım, bir şey olmadı' diyen katil serbest, evladını yitiren aile perişan! Haykırıyoruz: #MusaOrhanTutuklansın'' dedi.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olayın duyulması ardından Siirt'te gözaltına alınan ve "nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklama istemiyle Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Musa Orhan, "yurtdışı yasağı ve adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmıştı.