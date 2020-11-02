Sosyal medyada "Deprem vergileri nerede?" sorusu gündem oldu

02 Kasım 2020 Pazartesi, 20:46

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından "Deprem vergileri" tekrar gündeme taşındı. Elazığ'da yaşanan depremin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem vergilerine ilişkin sorusuna AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harcanması gereken yere harcadık, Bay Kemal’e hesabını vermeye zamanımız yok" yanıtını verdi.

İzmir'de yaşanan depremde yaşamını yitiren Ali Kaygusuz'un, "Sen deprem olduğundan 3 dakika sonra para dileniyorsan, vatandaş da elbette 20 yıldır ödediği deprem vergisinin nereye gittiğini soracak.. Sen de eşek gibi hesabını vereceksin. Hainsiniz" şeklindeki mesajı ise tekrar gündem oldu.

Aralarında gazeteci Fatih Portakal'ın da olduğu birçok gazeteci, hukukçu ve siyasetçinin olduğu isimler sosyal medya hesabından ve çeşitli platformlardan "Deprem vergileri nerede?" diye sormaya başladı.

O sorulardan bazıları şöyle: