Sosyal medyada tepki çeken görüntü; Çocuğa alkol içirip paylaştı
Küçük yaşta çocuğa alkol içiren ve sonrasında kahkaha atan Harun Ş. isimli kişi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler tepki çekti.
Harun Ş. isimli kullanıcı, küçük yaşta bir çocuğa alkol içirdi ve o anları kayda aldı. Çocuğun eline alkol veren Harun Ş, çocuğun, "Bunu içmek istemiyorum" demesi üzerine kahkahalar attı. Çocuğun o anları sosyal medyada tepki gördü. Harun Ş., gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.
Video Haberler
- Markette kadına çirkin saldırı
- Uçurtma iplerine takılan çocuk 30 metre havalandı
- 3,5 dakikada 10 kilo altını böyle çaldılar
- Bu numaraya kanmayın! Büyük tepki topladı
- 2 kişinin öldürüldüğü silahlı çatışmanın görüntüleri
- Pelin öğretmenin öldüğü kaza kamerada
- Otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları böyle biçti
- Uyuyan kadının ağzına yılan girdi!
- Trafikte korku dolu anlar! Kapı bir anda açıldı
- Sahneden indirilen Melek Mosso ses kaydını paylaştı