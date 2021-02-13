Sosyal medyadan hedef aldığı kadını yakarak öldürmekle tehdit etti: "Özgecan Aslan gibi olacak sonu"

13 Şubat 2021 Cumartesi, 22:04

Şule Çet Dayanışma Paltformu'ndan paylaşılan görüntülerde isminin Merlin Samirşah olduğu iddia edilen erkek, hedef aldığı kadını cinsel saldırıda bulunmak ve öldürmekle tehdit etti.

Samirşah, tehdit ettiği kadın hakkında, "Özgecan Aslan gibi olacak sonu" ifadelerini kullandı.

Şule Çet Dayanışma Paltformu'ndan yapılan paylaşımda ihbarda bulundu.

Platforumun paylaşımında, "Bu bir ihbardır. İlgili kurumların hemen harekete geçmesini istiyoruz! Tiktok'ta bir kadına tecavüz edip yakarak öldüreceğini rahatlıkla söylüyor. Hatta 'Özgecan Aslan gibi olacak sonu' diyor. Kadın düşmanı, potansiyel katil, tecavüzcü Merlin Samirşah tutuklansın" denildi.