Sosyal medyadan hedef aldığı kadını yakarak öldürmekle tehdit etti: "Özgecan Aslan gibi olacak sonu"
İsminin Merlin Samirşah olduğu öne sürülen erkek, çektiği Tiktok videosunda, hedef aldığı kadını cinsel saldırıda bulunmak ve öldürmekle tehdit etti. Hedef aldığı kadını yakarak öldüreceğini söyleyen Samirşah, "Özgecan Aslan gibi olacak sonu" ifadelerini kullandı.
Şule Çet Dayanışma Paltformu'ndan paylaşılan görüntülerde isminin Merlin Samirşah olduğu iddia edilen erkek, hedef aldığı kadını cinsel saldırıda bulunmak ve öldürmekle tehdit etti.
Samirşah, tehdit ettiği kadın hakkında, "Özgecan Aslan gibi olacak sonu" ifadelerini kullandı.
Şule Çet Dayanışma Paltformu'ndan yapılan paylaşımda ihbarda bulundu.
Platforumun paylaşımında, "Bu bir ihbardır. İlgili kurumların hemen harekete geçmesini istiyoruz! Tiktok'ta bir kadına tecavüz edip yakarak öldüreceğini rahatlıkla söylüyor. Hatta 'Özgecan Aslan gibi olacak sonu' diyor. Kadın düşmanı, potansiyel katil, tecavüzcü Merlin Samirşah tutuklansın" denildi.
Bu bir ihbardır. İlgili kurumların hemen harekete geçmesini istiyoruz!— Şule Çet Dayanışma Platformu (@suleicinadalet) February 13, 2021
Tiktokta bir kadına tecavüz edip yakarak öldüreceğini rahatlıkla söylüyor. Hatta Özgecan Aslan gibi olacak sonu diyor. Kadın düşmanı, potansiyel katil, tecavüzcü #MerlinSamirşahTutuklansın pic.twitter.com/uoGlpKbQG1
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