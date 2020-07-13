Sosyal mesafeyi elektrikli telle sağlıyorlar!
Büyük Britanya'nın Cornwall bölgesinde bir bar, ''sosyal mesafenin sağlandığına emin olmak için'' tezgahın önüne elektrikli tel çekti.
Yerel basının aktardığına göre The Star Inn'in çalışanları Büyük Britanya'da uzun bir aranın ardından barların açılmasıyla işletmelerine doluşan insanların sosyal mesafe kurallarına uymamasından ve kendilerine fazla yaklaşmasından rahatsız.
T24'ün haberine göre barın sahipleri, bu soruna radikal bir çözüm buldu. Tezgahın etrafına elektrikli tel çekildi ve bir uyarı levhası asıldı.
Barın sahibi, elektrikli telin genel olarak kapalı olduğunu, ''ancak gerektiğinde açabileceklerini'' ifade etti.
Video Haberler
- Yusufeli Barajı şantiyesini sel suları bastı
- Köylüye hakaret eden kaymakam hakkında yeni gelişme
- Heybeliada'da yangın!
- Failin bulunması isteğiyle TEM'i trafiğe kapattılar!
- AKP'ye oy verdiğini söyleyen çiftçi böyle isyan etti
- Eşinin hatırasını böyle yaşatıyor
- Metroda dehşet anları! Önüne gelene bıçakla saldırdı
- Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı
- Bir anne bunu nasıl yapabilir? Babadan iğrenç iddialar
- Akit'in Ayasofya yorumu: Artık hilafet gelmeli