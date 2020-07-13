Sosyal mesafeyi elektrikli telle sağlıyorlar!

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 15:09

Yerel basının aktardığına göre The Star Inn'in çalışanları Büyük Britanya'da uzun bir aranın ardından barların açılmasıyla işletmelerine doluşan insanların sosyal mesafe kurallarına uymamasından ve kendilerine fazla yaklaşmasından rahatsız.

T24'ün haberine göre barın sahipleri, bu soruna radikal bir çözüm buldu. Tezgahın etrafına elektrikli tel çekildi ve bir uyarı levhası asıldı.

Barın sahibi, elektrikli telin genel olarak kapalı olduğunu, ''ancak gerektiğinde açabileceklerini'' ifade etti.