Sow Türkiye'ye geri dönüyor!
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Senegalli futbolcu Moussa Sow'u kadrosuna kattı.
Moussa Sow Ümraniyespor'da.TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Senegalli futbolcu Moussa Sow'u kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Senegalli futbolcu Moussa Sow'u kadrosuna kattı. Sow daha önce ligimizde Fenerbahçe ve Bursaspor formalarını giyinmişti.
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