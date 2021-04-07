Soyer ve İduğ'dan 2. yıl mesajı: Geleceği aydınlatacağız

07 Nisan 2021 Çarşamba, 10:24

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 2019 yerel seçimleri sonrası mazbatayı alarak Bornova’yı büyütmek hedefiyle göreve başlamasının ikinci yılını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte kutladı. Başkan İduğ, “Bornovamızda olmanız bizi çok mutlu ediyor. Bornovalılar, Belediye Meclis Üyelerimiz ve Bornova CHP İlçe Örgütümüz adına size çok teşekkür ediyorum. Görev süremizde iki yılı geride bıraktık. Önümüzdeki süreçte de yine birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu yıl ilçemize büyük bir kongre merkezi kazandırmak istiyoruz. Bununla ilgili olarak Büyükşehir Belediyemizden bir talebimiz olmuştu. Bu merkezin yapılması Tunç Soyer’in Bornova’ya atacağı imzadır” diye konuştu.

"BİRBİRİMİZE GÜÇ VERMELİYİZ"

Koronavirüs salgınından depreme, selden hortuma büyük felaketlerle karşı karşıya kaldıkları iki yılı geride bıraktıklarını söyleyen Tunç Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İzmir olarak geride bıraktığımız iki yılda onlarca yılda yaşanacak felaketlerin hepsini yaşadık. Bu yaşananların bizi olgunlaştıran, pişiren, geleceğe hazırlayan, ders almamızı sağlayan bir yanı var. Eğer o dersleri doğru çıkarıp, o olgunluğu geleceğe taşırsak önümüzdeki süreçte muazzam işler yaparız. İki yılda yaşadıklarımız bizim hayallerimizi gerçekleştirmemizi çok daha fazla mümkün kılacak. Dün mazbatayı almış gibi taze bir heyecanla ama çok daha olgunlaşmış bir biçimde önümüzdeki üç yıla giriyoruz. Çünkü bizler yüreğinde İzmir aşkından başka bir şey taşımayan, sadece bu aşkla yaşayan insanlarız. Bu memleketin geleceğini iyileştirmek, insanlarına daha çok hizmet etmek için varız. Ne kadar çok el ele verirsek geleceği de o kadar iyi planlarız. Bu yüzden de işbirliğimizi güçlendirmek zorundayız. Birbirimize güç vermemiz lazım ki, memleketimizin geleceğini aydınlatalım."

Başkan İduğ ziyaretin sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e, “Başka bir tarım mümkün” sözünden yola çıkarak coğrafi işaret tescilini aldıkları Bornova Bamyası ve Bornova Misket Üzümü’nden elde ettikleri ürünler, yerel tohum ve fincan takımı hediye etti.