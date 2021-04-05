Soyer'den 5 maddelik değişim vurgusu

05 Nisan 2021 Pazartesi, 14:15

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri ve önemini vurgulamak amacıyla 11 farklı ilde düzenlenecek “Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları”nın beşincisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Kaya İzmir Thermal & Convention’da yapılan toplantıya TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir, Manisa, Muğla ve Aydın’daki 81 belediyeden başkan ve yöneticilerin yanı sıra; akademisyenler, kalkınma ajanslarından temsilciler ve bürokratlar katıldı

5 MADDEDE ÖZETLEDİ

Son iki yıl içinde İzmir'in zor günler geçirdiğini ifade eden Başkan Soyer, belediyeciliği sadece yol, su, altyapı, park bahçe gibi hizmetler ile sınırlı olmadığını söyledi. Vatandaşların yerel yönetimleri derdine derman bulması gereken birincil kamu kurumu olarak kabul ettiğini belirten Soyer, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Pandeminin dünyada, ülkemizde ve şehirlerde değişimler başlattığını söyleyen Soyer, bölgesel kalkınmayı sürdürebilmek için değişimleri beş madde altında okuduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birincisi yönettiğimiz şehirleri salgın ve afetlere dirençli kılmak adına geliştirdiğimiz Kriz Belediyeciliği yaklaşımı. Tüm kaynaklarımızı sorunu çözmeye odakladık ve çözüme giden yol haritasını, yani kaynakların nereye kullanılacağını şehrimizin tüm diğer sivil ve resmi kurumlarıyla birlikte tasarladık. İkinci başlığımız tarım. İzmir’de tarımı, kuraklık ve yoksullukla mücadelenin anahtarı ve bölgesel kalkınmanın temel stratejilerinden biri olarak konumlandırdık. Tarımı sadece toprakta başlayıp biten bir zirai faaliyet olmaktan çıkaran 'Başka bir tarım mümkün' diye tanımladığımız İzmir Tarımı; çiftçinin üretimini sürdürülebilir kılmayı; kentin sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıdaya erişimini mümkün kılmayı sağlıyor. Döngüsel bir tarım ekonomisi inşa ediliyor. Üçüncü başlığımız; girişimcilik, inovasyon ve yaratıcı end& uuml;striler. Dördüncü başlığımız; şehrimizin doğayla uyumunu artırarak fiziksel ve ekonomik dirençliliğini sağlamak. Doğayla uyumlu yaşam stratejimizin en temel başlıklarından biri, döngüsel ekonomiyle ilgili çalışmalarımız. Bu doğrultuda; ekoloji ve ekonomi arasındaki karşıtlığı ortadan kaldırıp her ikisinin müşterek gelişiminin, şehrin dirençliliğinin anahtarı olacağını düşünüyoruz. Beşinci başlığımız İzmir’in dünya ile bağlarını güçlendirmek için kurduğumuz kent vizyon ortaklığı, turizm ve dış ticarete yönelik çalışmalarımız. Bu kapsamda, ‘Fuarlar Şehri İzmir’ hedefimizin taşıyıcısı olan belediye iştirakimiz İZFAŞ, şehrin tüm sektörleriyle yakın ilişki içinde çalışarak dış ticaret hacmimizi büyütüyor. Pandemi sonrası tüm dünyada; daha çeşitli, yavaş, butik ve özgün deneyimlerin olduğu bir turizm yaklaşımı benimsenmeye başlıyor.”

"EKONOMİYE KATKININ YOLU BİRBİRİMİZDEN GEÇİYOR"

İşbirliğinin önemine vurgu yapan Soyer, “İzmir’in yerelden kalkınma mücadelesini büyütmek, refahı artırıp adil bölüşümünü sağlamak ve şehrimizi, dünyada öne çıkan kentlerden biri haline getirmenin çabası içerisindeyiz. Koronavirüs pandemisi kentlerin süreci doğru okumasını, değişimi ve fırsatları iyi analiz etmesini ve mevcut koşullara göre kendini güncellemesini zorunlu kılıyor. Burada belki de dikkat etmemiz gereken en önemli hususların başında; yönettiğimiz şehirleri geliştirmenin, yerel ve ülke ekonomisine katkı sağlamanın yolunun, birbirimize güç katmaktan geçtiği. Pandemi ve yaşadığımız tüm krizler, birlikte hareket ettiğimizde, neleri başardığımızı; ayrıştığımızda ise ne çok şeyi kaybettiğimizi yeniden kavramamızı sağladı. Geçtiğimiz bu zorlu günleri, ancak işbirliği ve ortak akıl ile birlikte aşabiliriz. Hük ümetin; yerel yönetimlere desteğini artırmasını, işbirliğini güçlendirmesini, belediyelerin yasal ve uygulamadaki ihtiyaçlarına dönük somut adımlar atması temennimizi de, bu vesileyle ifade etmek istiyorum” dedi.