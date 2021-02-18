Soyer’den, İzmir Eczacı Odası’na pandemi teşekkürü

18 Şubat 2021 Perşembe, 10:26

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün İzmir Eczacı Odası’nı ziyaret etti. Oda Başkanı Tuncay Sayılkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Soyer, koronavirüsle mücadele eden tüm eczacılara İzmir halkı adına teşekkür etti.

Başkan Tunç Soyer, “Uzun süredir İzmir Eczacı Odası’nı ziyaret etmek istiyordum. Hem pandemi hem de yaşadığımız deprem ve sel felaketinde gösterdikleri işbirliği ve destek için eczacılarımıza şükran borçluyuz. İzmir’i İzmir yapan en önemli şey dayanışmadır” dedi.

İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan ise ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Zor dönemlerde üzerimize düşeni yapmak durumundaydık. İzmir’de sivil toplum, meslek odası temsilcisi olmak büyük şans. Çünkü belediyelerimizle çok hızlı temas kurup işbirliği yapabiliyoruz. 2020 yılının son ayları ile yeni yılın ilk ayları İzmir için felaketlerle geçti. Dayanışma kültürü, İzmir ruhu ile Başkanımız Tunç Soyer’in önderliğinde sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sıkıntılı süreç sona erer ve güzel projelerde birlikte oluruz” diye konuştu.