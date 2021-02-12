Soylu: 2020 yılında toplam 22 bin hakaret aldım

12 Şubat 2021 Cuma, 12:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’de Dijital Mecralar Komisyonu’nda sunum yaptı ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı. AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun Türkiye’nin ‘yalan haber konusunda’ başı çektiğine yönelik sözlerine yanıt veren Soylu, konuyu kendisine edilen hakaretlere getirdi. Sosyal medyada kendisine yönelik olarak yapılan hakaretlerin çetelesini açıklayan Bakan Soylu, şu bilgiyi verdi:

"SUÇUN ÖNEMLİ OLDUĞU MAHALLEDE BÜYÜDÜM"

“Yani, yanlış söylemeyeyim 2020 yılında toplam 22 bin hakaret aldım. Ben İstanbul’da suçun önemli olduğu bir mahallede büyüdüm. Sarıgül mahallesi dediğiniz zaman İstanbul’da belli bir mahalledir. Bunun için de ben ağzı açılmamış küfürler duydum. Hayatımda hiç şey yapamadığım küfürlerle karşı karşıyayım sosyal medyada ve ben İçişleri Bakanıyım. Yani ananıza, hanımınıza, çoluğunuza çocuğunuza, ailenize küfredildiği zaman. Yani biz bunu keyif için yapmıyoruz, böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şeyle karşılaşılabilir mi?”

"SONUNCUSU HİÇBİR ŞEY DEĞİL"

Soylu en son annesine yapılan hakareti hatırlatarak, “İzmir’de adam. Hakikaten ben küfürün envai çeşidini duydum, çocukken hepimiz duyduk yani ben de öyle bir mahallede büyüdüm. Ben hayatımda ağzı açılmamış küfür duydum neticede. Yani sonuncusu hiçbir şey değil. Bu böyle katlanılabilir bir iş değildir. Bunun oluşturulan bir iklim sonucu meydana geldiğini ve bunun bir vesayet olduğunu iddia ediyorum” dedi.