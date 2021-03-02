Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde daha yoğun denetim modeline geçileceğini bildirdi

İçişleri Bakanı Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde daha yoğun denetim modeline geçileceğini açıkladı.

AA
02 Mart 2021 Salı, 09:40
Soylu,
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçileceğini, bu sürecin kurallara uyumla atlatılacağını belirtti.

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizin risk düzeyine göre 'Kontrollü Normalleşme' döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak hep birlikte..."



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