Soylu'dan 'engelli çocuğa cinsel istismar' iddialarına ilişkin açıklama: Sosyal medya mahkemelerinden yorulduk

03 Ocak 2021 Pazar, 09:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya’nın Arguvan ilçesinde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından istismarda bulunulduğu iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı. Soylu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden yorulduk. Malatya’daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak.Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok. Ailesi var, çocuk var. Yeter artık”

MALATYA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valiliği de yaptığı açıklamada, kız çocuğuna birden çok kişi tarafından istismarda bulunulduğu iddialarını yalanladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Malatya'nın Arguvan ilçesi 'Narmikan (Yazıbaşı) Mahallesi'nde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna dair paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi. 25 Aralık 2020 tarihinde Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Arguvan ilçesi Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesi'nde yaşayan 2004 doğumlu zihinsel engelli E.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek tahkikata başlandığı belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi:

“Mağdur çocuk aynı gün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınmasını müteakip MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma ve bakım altına alınmıştır. Soruşturma kapsamında mağdur ve diğer ilgililerin beyanı üzerine Adli Tıp Kurumundan aldırılan raporda; mağdurun 'herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği' belirtilmiş olup soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.”

MALATYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Arguvan ilçesinde engelli E.Y'nin cinsel istismara uğradığı ihbarı üzerine Başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı aktarılarak, “Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurun cinsel istismara uğradığını doğrulayan herhangi bir bulguya rastlanmamış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” bilgisi paylaşıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 16 yaşındaki çocuğun, istismar edildiğine ilişkin iddialar üzerine, ivedi olarak devlet koruması altına alındığını açıklamıştı.