Soylu'nun hedef aldığı CHP'li Yıldırım ifade verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedef gösterdiği CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım'ın Terörle Mücadele'de ifadesi alındı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:41
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım'u 'Ebru Timtik' paylaşımı nedeniyle hedef göstermişti.

Soylu'nun hedef göstermesinin ardından Emniyet'ten ifadeye çağrılan Mutlu Yıldırım, avukatı ile birlikte ifade vermek üzere Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne geldi.

Mutlu, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından binadan ayrıldı. 


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