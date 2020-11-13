Sözbilir uyardı: İzmir'in yüzde 70’i yıkılır!

13 Kasım 2020 Cuma, 09:30

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir’de yaşanan ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası kentte ikinci bir deprem olup olmayacağını, olursa ne kadar hasar oluşturacağını Cumhuriyet’e anlattı.

Karada 17 ve deniz içerisinde ise 50’ye yakın fay bulunduğunu bunların ise 6.5 ile 8 büyüklüğünde deprem üretmeye hazır olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “30 Ekim tarihinde kırılan fay İzmir fayı değil. O nedenle beklediğimiz fay daha kırılmadı. Eğer İzmir fayı kırılırsa, en az 6.5-7 üzerinde deprem üretecek. Vereceği ölümler ve hasarlar çok büyük olacak. 6.5 büyüklüğünde olması halinde dahi, kentin ova bölgesinde yapılan yapıların yüzde 70’i yerle bir olur” dedi.

KIYI BÖLGELER TEHLİKELİ

İzmir fayının daha çok kıyı bölgelerden geçtiğini, buralarda ise fazla yapılaşma olduğunu hatırlatan Sözbilir, “Kırılan fay en fazla denize yakın olan ovaları etkileyecek. Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova, Göztepe, Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Bostanlı, Menemen’de fazla hasar verir. Asansör, Kız Lisesi ve Polis Evi bölgesi fayın en etkili alanları. Burada yaşayanlar İzmir fayının üzerinde oturuyor” diye konuştu.

Kentin master planının yeniden yapılması gerektiğini anlatan bilim insanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Master planı önemli. Biz, bölge 7 büyüklüğünde deprem ürettiğinde nereleri yıkar, nasıl hasar bırakır bunu işliyoruz plana. Kurumlar ise plana göre, o bölgede bulunan bütün binaları tespit ediyor, kentsel dönüşüm uyguluyor, yıkıyor veya yeni yapılaşma vermiyor. Fay kırıldığında binalar plana göre göre yapıldığında, bölge faya göre planlandığında hiç kimse ölmüyor. 20 yıl önce yapılan plan revize edilmeli. Bu da yetmez bütün kurumlarla işbirliği yapılıp uygulanmaya başlanmalı” sözleriyle herkesi göreve çağırdı.

Sözbilir, kentte bulunan okul ve hastanelerin fay üzerinde olduğunu, bunun için acil olarak önlem alınması gerektiğini ifade ederek dünyanın hiçbir yerinde fay üzerine yapılmış kamu binaları yok. Ama biz faylar üzerine okul, hastaneler yapmışız. Bunların hepsini kaldırmamız gerekir” diyerek tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.

TSUNAMİ 1.5 SAAT SONRA İZMİR'E ULAŞIR

Türkiye’de, tsunami olma ihtimalinin olduğunu, bunu da Bodrum ve son olarak Seferihisar’da gördüklerini dile getiren Sözbilir, “Bodrum depremi sonrası Türkiye’de tsunami geçmişini araştırmaya başladık. Denizin içerisinde bulunan 50’ye yakın fayın kırılması halinde nerede, nasıl ve kaç metre boyunda tsunami oluşturacağını tespit ettik. Örneğin, Girit’te 7.5 ve 8 üzerinde bir deprem olursa tsunami dalgaları 1 saat sonra Antalya’yı vuruyor. 1.5 veya 2 saat sonra Antakya ve Adana bölgesinde ulaşıyor. Aynı deprem 1.5 saat sonra İzmir’i vuracak” diye konuştu.