Sözcü'nün acı günü: Yüksel Şengül yaşamını yitirdi

27 Haziran 2021 Pazar, 08:52

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden, Sürekli Basın Kartı sahibi, Sözcü gazetesi çalışanı Yüksel Şengül 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yaşamını yitirdi. 65 yaşındaki Şengül uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Yüksel Şengül’ün ölümünün ardından bir mesaj yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Değerli meslektaşımız Yüksel Şengül’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Şengül’ün ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.”

YÜKSEL ŞENGÜL KİMDİR?

1956 yılında Üsküp’te doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Mesleğe 1976 yılında Milliyet Gazetesi’nde başladı. Hey Dergisi, Ses ve Hayat Mecmuası, Hafta Sonu Gazetesi’nde çalıştı. Mesleğini Sözcü Gazetesi’nde sürdürüyordu. Yayımlanmış kitapları ve mesleki ödülleri var. Evli ve iki çocuk sahibi olan Yüksel Şengül Sürekli Basın Kartı taşıyordu.