SP, İstanbul kadın kolları sorumluluğu bir erkeğe verildi
Saadet Partisi'nin(SP) yeni belirlenen İstanbul il yönetiminde kadın kolları sorumluluğuna Hakan Tevfik Erdağı isimli erkek getirildi.
SP İstanbul İl Yönetimi açıklandı. "Saadet İstanbul" isimli Twitter hesabından paylaşılan Başkanlık Divanı'nda bir tane bile kadın olmadığı, kadın kolları sorumlusunun erkek olduğu görüldü. Hakan Tevfik Erdağı, SP'nin Kadın Kolları Sorumlusu oldu.
Saadet İstanbul hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
"Yeni görevlendirilen Başkanlık Divanımız partimize ve İstanbul’umuza hayırlı olsun. Yaşanabilir İstanbul İçin El Ele Hep Birlikte İnanç, Aşk ve Azimle..."
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