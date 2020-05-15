S&P: Noto düşecek ülke ve şirket sayısı rekor kırdı
Kredi derecelendirme kuruluşuna göre, notu düşme potansiyeli taşıyan 111 tahvilin toplam 444 milyar dolarlık değeri bulunuyor.
S&P Global'in yaptığı analize göre, koronavirüs pandemisinden dolayı kredi notları yatırım yapılabilir seviyenin altına düşme tehlikesi bulunan şirket ve ülke sayısı rekor bir şekilde yükselerek 111'e çıktı.
S&P'nin tahminlerine göre, ihraç etmiş oldukları tahviller yatırım yapılabilir statüsünün altına düşen "gözden düşmüş" şirket ve ülkelerin sayısı bu yıl 24'e ulaşarak, 300 milyar dolardan fazla borcu etkiledi.
Notu düşme potansiyeli taşıyan 111 tahvilin toplam 444 milyar dolarlık değeri bulunuyor. Bu da geri ödenmeme riski olan tahvil miktarının daha fazla artabileceği anlamına geliyor. Bu tahvillerin potansiyel yatırım yapılabilir derecesini kaybetme olasılığı yatırımcıların ellerindeki tahvilleri satarak borçlanma maliyetlerini yükseltme pahasına kredibilitesi daha yüksek şirketlere gitmesine yol açabiliyor.
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