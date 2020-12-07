Space X'a ait Falcon 9 roketi fırlatıldı
Amerikan Space X firması Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan roketini başarıyla fırlattı.
ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X firmasına ait roket 21'inci ticari uçuşu için Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı.
Roketin uç kısmında yer alan Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu’na teknik ekipman, yiyecek ve yakıt taşıyor.
Üçüncü defa kullanılan Falcon 9 roketinin ise Atlantik Okyanusu’ndaki uzaktan yönetilen taşıma platformuna inmesi hedefleniyor.
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