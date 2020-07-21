SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı
ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Güney Kore'ye ait askeri iletişim uydusunu uzaya yolladı.
Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, ülkenin ilk askeri amaçlı iletişim uydusu "Anasis-II", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
SpaceX launches South Korea's 1st military satellite, nails rocket landing at sea https://t.co/SNRA2GLU0T pic.twitter.com/Ir9vl2U757— SPACE.com (@SPACEdotcom) July 20, 2020
Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon 9 roketi fırlatışın ardından şirketin okyanustaki yüzer platformuna iniş yaptı.
Airbus tarafından üretilen uydu, Güney Kore ordusuna güvenli uydu iletişimi imkanı sağlayacak.
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