SpaceX'in uzaya insan gönderme görevi başladı

Tarihte ilk kez, devletlerden bağımsız özel bir şirketin uzaya insan göndereceği Crew Dragon görevi için canlı yayın başladı. Webtekno'da yer alan habere göre, Elon Musk’ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, NASA tarafından yetiştirilen 2 astronotu uzaya göndermeye hazırlanıyor.

Bugüne dek uzaya defalarca kez insan gönderildi ancak tüm bu seferler; NASA, ESA, Roscosmos veya JAXA gibi devletlere bağlı resmi uzay ajansları tarafından gerçekleştirildi. Elon Musk’ın kurduğu özel uzay şirketi SpaceX ise 2010’lu yılların başından bu yana devlet kurumlarını kendisine abone yaptı diyebiliriz.

SpaceX’in yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketleri, toplamda 3 adet Falcon 9’un yan yana getirilmesiyle oluşan Falcon Heavy roketi; 100 yolcu kapasitesine sahip olacağı söylenen Starship uzay gemisi dışında bir önemli projesi daha var: Crew Dragon. Yakın Dünya yörüngesine insan kontrolünden bağımsız olarak yük taşıyan Falcon 9 roketi, şimdi kıyafetinden kabinine özel olarak tasarlanan Crew Dragon görevi için fırlatma rampasında yerini aldı.

Yuri Gagarin’in uzaya çıkan ilk insan olduğu tarihten bu yana uzaya giden herkes, devletler tarafından gönderildi. SpaceX'inse bugüne kadar geliştirdiği teknolojiler; uyduları ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için gereken cansız yükleri taşımak üzereydi. Şimdiye kadar hep cansız yüklerin yer aldığı Falcon 9’un tepe noktasında ilk kez içinde 2 astronotun bulunduğu Dragon kapsülü bulunuyor.

NASA astronotları Douglas Hurley ve Bob Behnken, hazırlıkları tamamlamak için son 1 haftadır Kennedy Uzay Merkezi’ndeler. SpaceX’in geliştirdiği Dragon kapsülü içinde yine SpaceX’in geliştirdiği özel kıyafetleri ilk kez giyecek iki astronot, tarihte bir özel şirket tarafından uzaya gönderilen ilk insanlar olacaklar.