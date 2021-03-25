Standard and Poor's'den Türkiye'nin kredi notuna ilişkin açıklama

25 Mart 2021 Perşembe, 20:01

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, geçen hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın beklenmedik şekilde görevden alınmasından sonra muhtemel bir kredi notu değişimi için Türkiye'nin "çok istikrarsız" durumunu takip ettiklerini açıkladı.

''ÇOK BÜYÜK BİR SÜRPRİZ''

S&P Global'in ülke kredi derecelendirme direktörü Maxim Rybnikov, merkez bankası başkanının görevden alınmasını "çok büyük bir sürpriz" olarak niteleyip, bunun ülkenin sermaye hesabını dayanıksız hale getirdiğini dile getirdi.