Standard and Poor's'den Türkiye'nin kredi notuna ilişkin açıklama

Merkez Bankası'ndaki değişimin ardından kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notu değişimi için açıklama yaptı.

Reuters
25 Mart 2021 Perşembe, 20:01
Standard and Poor's'den Türkiye'nin kredi notuna ilişkin açıklama
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Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, geçen hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın beklenmedik şekilde görevden alınmasından sonra muhtemel bir kredi notu değişimi için Türkiye'nin "çok istikrarsız" durumunu takip ettiklerini açıkladı.

''ÇOK BÜYÜK BİR SÜRPRİZ''

S&P Global'in ülke kredi derecelendirme direktörü Maxim Rybnikov, merkez bankası başkanının görevden alınmasını "çok büyük bir sürpriz" olarak niteleyip, bunun ülkenin sermaye hesabını dayanıksız hale getirdiğini dile getirdi.


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