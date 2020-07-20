SP'li vekil koronavirüse yakalandı
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Karaduman, "Şu an sağlık durumum iyi ve hastanede tedavime başlandı" dedi.
SP'li Karaduman, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Karaduman, "Sağlık durumum iyi ve birkaç güne toparlayacağım inşallah" dedi.
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