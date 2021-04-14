Spor dünyasının acı kaybı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 15:38

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve 2 haftadır yoğun bakımda olan Can Üner yaşamını yitirdi. Türk tenisine büyük hizmetler veren Can Üner, Marsel İlhan'ın da antrenörlüğünü yapmıştı.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yayınlanan başsağlığı mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemiz tenisinin gururları Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan’ın antrenörlüğünü de yapmış olan, tenis camiamızın önemli değerlerinden hocamız Can Üner’i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk tenisine gönül veren, hayatına dokunduğu her kişide derin izler bırakan merhuma Allah’tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Tenis ailemizin başı sağ olsun."



