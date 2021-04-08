Spor İstanbul'dan Dağ Bisikleti Gece Yarışı

08 Nisan 2021 Perşembe, 14:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve 10 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek İstanbul Dağ Bisikleti Gece Yarışı bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor.

Florya Atatürk Ormanı’nda yapılacak yarışta yer almak isteyen katılımcıların 2021 yılı vizeli Bisiklet Sporcusu Lisansına sahip olması, lisansı olmayan yarışmacıların ise “Spor Yapmasında Engel Yoktur” Sağlık Raporunu ibraz etmesi gerekiyor. Yarışta, en az 26 inch ebatlı jantlı dağ bisikleti (MTB) kullanılması zorunluluğu bulunuyor.

PROGRAM

KİT DAĞITIM:

Tarih: 9 Nisan 2021 / Cuma

Yer: Spor İstanbul Genel Müdürlüğü / Karagümrük Mah. Kaleboyu Cad. No: 111 - Fatih

Saat: 10.00 – 17.00

YARIŞ:

Tarih: 10 Nisan 2021 / Cumartesi

Yer: Florya Atatürk Ormanı

16:00 – 18:00: Teknik Kontrol

17:00 – 19:00: Parkur Tanıma (Serbest Antrenman)

20:00: Genç Kadınlar, Elit Kadınlar, Master Kadınlar, Master 30 Erkekler, Master 40 Erkekler ve 50+ Erkekler Start

21:30: Junior Erkekler, Elit Erkekler

23:00: Ödül Töreni