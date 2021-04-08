Spor İstanbul'dan Dağ Bisikleti Gece Yarışı
Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Dağ Bisikleti Gece Yarışı, 10 Nisan Cumartesi günü Florya Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve 10 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek İstanbul Dağ Bisikleti Gece Yarışı bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor.
Florya Atatürk Ormanı’nda yapılacak yarışta yer almak isteyen katılımcıların 2021 yılı vizeli Bisiklet Sporcusu Lisansına sahip olması, lisansı olmayan yarışmacıların ise “Spor Yapmasında Engel Yoktur” Sağlık Raporunu ibraz etmesi gerekiyor. Yarışta, en az 26 inch ebatlı jantlı dağ bisikleti (MTB) kullanılması zorunluluğu bulunuyor.
PROGRAM
KİT DAĞITIM:
Tarih: 9 Nisan 2021 / Cuma
Yer: Spor İstanbul Genel Müdürlüğü / Karagümrük Mah. Kaleboyu Cad. No: 111 - Fatih
Saat: 10.00 – 17.00
YARIŞ:
Tarih: 10 Nisan 2021 / Cumartesi
Yer: Florya Atatürk Ormanı
16:00 – 18:00: Teknik Kontrol
17:00 – 19:00: Parkur Tanıma (Serbest Antrenman)
20:00: Genç Kadınlar, Elit Kadınlar, Master Kadınlar, Master 30 Erkekler, Master 40 Erkekler ve 50+ Erkekler Start
21:30: Junior Erkekler, Elit Erkekler
23:00: Ödül Töreni
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