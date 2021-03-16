Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler

16 Mart 2021 Salı, 08:42

Gaziantep'te uyuşturucu bağımlısı Muhammet Ceyhun Demir (18) ve Samet Yeter (25), spor ile tanışınca hayatları değişti. Uyuşturucu madde kullanımını bırakan Demir ve Yeter, başladıkları Wushu Kung fu sporunda profesyonelleşerek hem Türkiye hem de Balkanlarda düzenlenen şampiyonalarda dereceler elde etti. Şu an mutlu olduklarını belirten Demir ve Yeter, gençleri başarıya ulaşmak ve uyuşturucudan uzak durmak için spor yapmaya davet etti.

Gaziantep'te uyuşturucu madde kullanan Muhammet Ceyhun Demir ve Samet Yeter, bağımlılığından kurtulmak için Wushu Kung fu milli antrenörü ve il temsilcisi Şeyhmus Çakmak ile temasa geçti. Spora yönelerek uyuşturucuyu bırakan Demir ve Yeter, antrenör Şehmus Çakmak'ın yönlendirmesi ile profesyonelleşmeye karar verdi. Bağımlılıktan kurtulan sporculardan Muhammed Ceyhun Demir, Wushu Kung fu müsabakalarında Türkiye üçüncülüğü ve Balkan şampiyonalarında ikincilik elde etti. Samet Yeter ise Balkan şampiyonasında düzenlenen şampiyonada derece elde etti.

Muhammet Ceyhun Demir, arkadaş ortamının etkisi ile uyuşturucu madde kullanımına başladığını ve sonrasında Wushu Kung fu sporuna kendisini adayarak bağımlılıktan kurtulup önemli şampiyonluklara imza attığını söyledi. Hedefinin Avrupa ve Dünya şampiyonluğu olduğunu söyleyen Demir, "Uyuşturucu madde kullanımının yoğun olduğu kenar bir semtte yaşıyordum. Ben de bu madde bağımlılığının içerisinde bulundum. Arkadaş özentisi ile başladım. Daha sonra antrenörüm Şeyhmus Çakmak ile tanıştım ve uyuşturucu madde kullanımından kurtulma serüvenim bu şekilde başladı. Beni uçurumun kenarından aldı. Bu süreçte en büyük destekçim babam oldu. Babamın ve antrenörümün sayesinde bugün sağlıklıyım ve madde bağımlılığından kurtuldum. Uyuşturucu bağımlılığının pençesine düşmüş herkese tek tavsiyem, olayı akıllarında bitirmek için spora yönelsinler. Wushu Kung fu alanında il genelinde şampiyonluk derecem, Türkiye üçüncülük derecem ve Balkanlar ikincilik derecelerim var. Hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonasında da derece elde etmek" dedi.