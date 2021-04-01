Sporun sponsorluk kaybı ürkütücü boyutlarda
Dünyada sponsorluk harcamalarının yüzde 70’i spor faaliyetlerine harcanırken, IEG Sponsorship Report'un analizine göre pandemi döneminde sponsorluk endüstrisinde 10 milyar dolarlık bir kaybın yaşanacağı öngörülüyor. Spor sponsorluklarına devam kararı alan HDG Sİgorta'nın genel müdürü Hancıoğlu, "futboldan basketbola, tenisten voleybola kadar 27 şehirde, 7 farklı branşta 49 kulüp ve 3 bireysel sporcuya ulaştı’’ ifadelerini kullandı.
Tüm
dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa’da 250
milyar dolar, Amerika’da ise 420 milyar dolar pazar büyüklüğüne
sahip olan spor ekonomisini de olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Dünyanın 7’nci büyük ekonomisi olan spor ekonomisi salgın
döneminde yara alırken, kulüpler ve sporcular için sponsorluk
anlaşmalarının önemi bir kat daha arttı.
Dünyada sponsorluk harcamalarının yüzde 70’i spor faaliyetlerine harcanırken, IEG Sponsorship Report'un analizine göre bu dönemde sponsorluk endüstrisinde 10 milyar dolarlık bir kaybın yaşanacağı öngörülüyor.
KORONAVİRÜSE RAĞMEN 10 SPOR KULÜBÜNE DAHA SPONSOR OLDU
Dünyadaki sponsorluk kaybının yarattığı erozyon devam ederken, son yıllardaki spor sonsorlukları ile dikkat çeken HDI Sigorta'nın Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, “Covid-19 salgını birçok sektöre olduğu gibi spor endüstrisine de büyük zarar verdi. Bu dönemde spor karşılaşmaları en büyük gücünden, seyircilerden mahrum kaldı. Bunun yanı sıra kulüplerin sponsorluk gelirleri de azaldı. Biz ise, farklı bir anlayışla, spor sponsorluklarına devam kararı aldık ve böylece salgın döneminde 10 kulübümüz daha ailemize katıldı. 11 yıl önce tek bir kulüp ile başladığımız bu yolculuğumuz, futboldan basketbola, tenisten voleybola kadar 27 şehirde, 7 farklı branşta 49 kulüp ve 3 bireysel sporcuya ulaştı’’ ifadelerini kullandı.
‘‘İlke
edindiğimiz eşitlik temelli yaklaşımımız çerçevesinde
profesyonel ve amatör, kadın, erkek, engelli ayırt etmeksizin
spora gönül verenlere ulaşabilmekti’’ diyen Hancıoğlu
sözlerini şöyle sürdürdü: ‘‘Spor fiziksel bir aktivitenin
de ötesinde sağlıklı, mutlu ve toplum bilinci yüksek nesiller
yetiştirilmesinde büyük önem arz ediyor. Böylesine önemli bir
alanda, desteklerimizin uzun vadeli ve kalıcı olması her zaman
için önceliğimiz. Daha çok şehre, daha spor kulübüne ve
sporcuya ulaşmayı hedefliyoruz.’’
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