Spotify'da yer alan antisemitik paylaşımlar tepki topladı
Spotify 2020 yılının başında antisemit söylemleri içeren çalma listesi başlıklarını kaldıracağını açıklamıştı. Fakat bazı twitter kullanıcıları sitede hala bu tarz listelerin bulunduğunu belirtti.
Şalom’un aktardıklarına göre, The Times of Israel gazetesinin yayınladığı raporda, Spotify şirketinin nefret içerikli şarkı sözleriyle ilgili yasağını aşmak isteyen kullanıcılar, farklı bir yol bularak nefret söylemi içeren çalma listesi başlıkları oluşturdu. İngilizce ve Türkçe oluşturulan listeler halen Spotify’da bulunuyor.
Twitter kullanıcıları ise SpotifyTurkey’i etiketleyerek içerikler ile ilgili sitemlerini dile getirdi ve içeriklerin kaldırılmasını istedi.
New York Post’tan aktarılan habere göre, Times of Israel raporu yayınlandıktan sonra Spotify bu içerikleri çıkaracağına söz vermişti. Spotify sözcüsü “Kullanıcıların oluşturduğu bu içerik şirket politikamıza aykırıdır ve Spotify’dan çıkarılma işlemleri başlamıştır demişti. Spotify’da, taciz edici, karalayıcı, pornografik, tehdit edici ya da açık saçık olan içerikler yasaktır” şeklinde konuşmuştu.
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