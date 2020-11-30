Spotify'dan yeni özellik: 'Hikaye' özelliği geliyor

30 Kasım 2020 Pazartesi, 15:01

Platformda 'Christmas Hits', 'Tear Drop' ve Megan Thee Stallion'un 'Good News' isimli albümü için oluşturulan oynatma listelerinde hikayelerin yer aldığı görüldü.

'Christmas Hits'in hikayelerinde, listede parçaları bulunan Jennifer Lopez, Kelly Clarkson ve Pentatonix gibi isimler Noel'e ilişkin en sevdikleri özellikleri anlattıkları görüldü.

Doğrulanmış bir Twitter kullancısı tarafından paylaşılan bir video, henüz test aşamasında olan hikayeler özelliğinin Spotify'da nasıl gözüktüğünü ortaya koydu.

Spotify has stories now....



S P O T I F Y



This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx — TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020

Spotify'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Spotify'da, kullanıcı deneyimimizi iyileştirmek için rutin olarak bir dizi test yapıyoruz. Bu testlerden bazıları, daha geniş kullanıcı deneyimimize giden yolu açıyor ve bazıları ise yalnızca önemli dersler çıkarmamızı sağlıyor. Şu anda gelecek planları hakkında paylaşacak başka haberimiz yok" denildi.

Kaynak: Sputnik