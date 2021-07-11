Srebrenitsa soykırımının üzerinden 26 yıl geçti

11 Temmuz 2021 Pazar, 14:10

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen soykırımın 19 kurbanı, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilecek.

Siyasiler Srebrenitsa mesajlarını paylaşırken Avrupa ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde anma etkinlikleri gerçekleşti.

ERDOĞAN'DAN VİDEO MESAJ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 26'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine bir video mesaj göndererek, şunları söyledi:

"Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine Rabbimden sabrı cemil niyaz ediyorum. Üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Srebrenitsa'nın kalbimizde açtığı yaralar halen kanamaya devam ediyor. Ortaya çıkarılan her mezar, ebedi ıstıratgahına uğurladığımız her şehit, 26 yıl öncesinin tanıkları olarak o günleri bize tekrar hatırlatıyor. Acınızı acımız bilip merhum Aliya İzzetbegoviç'in emanetine sahip çıkarak bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz."

KILIÇDAROĞLU: ASLA UNUTMAYACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 11 Temmuz. 1995'te Mladiç komutasındaki katillerin Srebrenica'da 8 binden fazla Boşnak sivili hunharca katlettiği soykırımın günüdür. Asla unutmayacağız."

İNGİLTERE: BATI BALKANLAR'DA UZLAŞIYI DESTEKLİYORUZ

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümünde soykırım kurbanlarını andıklarını bildirdi.

Bakan Raab, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında yaptığı yazılı açıklamada, kurbanları andıklarını ve soykırımdan kurtulanları onurlandırdıklarını belirterek, "İngiltere, (Bosna kasabı) Radovan Karadzic'in soykırım nedeniyle ömür boyu hapis cezasını çekebilmesi için hapishane hücresi sağlamayı kabul etti ve bu korkunç suçların cezasız kalmasına son vermede hayati rol oynamaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Raab, ayrıca ülkesinin Batı Balkanlar'da uzlaşıyı destekleme konusunda devam eden taahhüdünü yineledi.

AB: MODERN AVRUPA TARİHİNİN EN KÖTÜ SUÇLARINDAN BİRİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, Srebrenitsa soykırımının 26. yıldönümünde Avrupa’nın soykırımı önleyememedeki sorumluluğunu tanıyarak, soykırımın cezasız kalmayacağının altını çizdi.

Oliver Varhelyi, Bosna Hersek’teki Srebrenitsa soykırımının 26. yıldönümü nedeniyle ortak açıklama yayınladı. Açıklamada, Avrupa’nın soykırımı önleyememedeki sorumluluğunu unutmadığı ve Batı Balkanlar’daki siyasi liderlerin 1995 yılında yaşananları kabul etmesi gerektiği belirtildi. Srebrenitsa’daki soykırımı hiçbir zaman unutmamanın ortak görev olduğu vurgulanan açıklamada, "19 kurban daha toprağa verilecek. Tüm kurbanları ve hala kayıp olanları saygıyla anıyoruz. Kurbanların aileleri ve hayatta kalanların acısını paylaşıyoruz" denildi.

Avrupa’nın soykırımı önleyememedeki sorumluluğunun tanındığı açıklamada, "Avrupa, modern Avrupa tarihinin en kötü suçlarından biri olan Srebrenitsa soykırımını engelleyememekten dolayı kendi sorumluluğunu da unutmadı” ifadeleri yer aldı.

Srebrenitsa’nın AB’ye "barış, insanlık onuru ve Birliğin temelini oluşturan tüm değerler için" sağlam ve kararlı bir şekilde ayağa kalkması gerektiğini acı bir şekilde hatırlattığı kaydedilen açıklamada, "Adalete hizmet etmek ve daha iyi bir toplum inşa etmek, sistematik ve kasten öldürülenleri hatırlamanın en iyi yoludur. Bu, tüm Avrupalılar için daha iyi bir ortak gelecek için çalışmak için gerekli bir adımdır" denildi.

19 SOYKIRIM KURBANI DEFNEDİLECEK

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 19 soykırım kurbanı daha bugün defnedilecek.

Bu yıl defnedilecek soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Azmir Osmanovic, en yaşlısı ise 63 yaşındaki Husein Kurbasic olacak.

Defnedilecek diğer kurbanların isimleri ise şöyle:

"Vejsil Hamzabegovic (1939), Muhidin Mehmedovic (1977), Ramiz Selimovic (1951), Esnaf Halilovic (1976), Muamer Mujic (1976), Mehmed Beganovic (1947), Hajro Aljic (1944), Jusuf Aljic (1967), Zajim Hasanovic (1968), Asim Nukic (1971), Nezir Dautovic (1969), Ibrahim Avdagic (1950), Jusuf Halilovic (1948), Salih Dzananovic (1955) ve Meho Karahodzic (1939), Fikret Kiveric (1978), Zilha Delic (1971)."

TOPRAĞA VERİLENLERİN SAYISI 6 BİN 671'E YÜKSELECEK

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 671'e yükselecek.

BEYOĞLU’NDA ‘DİNMEYEN ACI: SREBRENİTSA’ SERGİSİ AÇILDI

Beyoğlu’nda, Srebrenitsa Soykırımının 26’ncı yıl dönümü münasebetiyle ‘Dinmeyen Acı: Srebrenitsa’ sergisi açıldı. Sergide, 16 yaşında Srebrenitsa'da kurşuna dizilmekten son anda kurtularak hayatta kalmayı başaran fotoğraf sanatçısı Veliya Hasanbegoviç’in kadrajından kareler yer aldı.

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımının 26’ncı yıl dönümü münasebetiyle Beyoğlu’nda ‘Dinmeyen Acı: Srebrenitsa’ sergisi düzenlendi. 16 yaşında Srebrenitsa'da kurşuna dizilmekten son anda kurtularak hayatta kalmayı başaran fotoğraf sanatçısı Veliya Hasanbegoviç’in kadrajından karelerin yer aldığı sergi, Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi’nin önünde ziyarete açıldı.