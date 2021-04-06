Staj yaptığı Rixos Otel'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Burak Oğraş'ın babası karakola ifadeye çağrıldı

06 Nisan 2021 Salı, 22:21

İş insanı Fettah Tamince'ye ait Antalya'daki Rixos Oteli'nde staj yaparken, kaldığı lojmanda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ve 2011 yılından bu yana yürütülen soruşturmada ölümü aydınlatılamayan Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanlığı önünde kendimi yakacağım" dedi.

ANKARA'DAN TALİMAT

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre Oğraş, bu paylaşımı üzerine, karakola çağrılarak ifadesi alındı. Tekirdağ'da yaşayan Oğraş, paylaşımından sonra karakoldan aranarak ifadeye çağrıldığını belirtirken, karakolda kendisine "Ankara'dan aradılar, derdi neymiş sorun dediler" şeklinde bilgi verildiğini söyledi.

'SESİMİ DUYURMAK İÇİN KENDİMİ YAKACAĞIM DEDİM'

İfadesinde, oğlu Burak Oğraş'ın 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiğini, o dönem Burak'ın ölümünden sonra olayın örtbas edildiğini söyleyen baba Murat Oğraş, "Bu olaydan sonra FETÖ'cü Fettah Tamince, otelinin isminin zarar görmemesi için elinden geleni yaptı ve gücünü kullandı. Daha sonra dönemin Antalya İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz, Rixos Otel'de üst düzey yönetici oldu. Ben bu cinayetin faillerinin tespit edilmesi için yıllardır uğraşıyorum" diye konuştu.

2020 yılının kasım ayında soruşturmayı yürüten savcı ile görüşmek için Antalya'ya gittiğini ancak savcının kendisiyle görüşmediğini de ifadesinde dile getiren Oğraş, "Oğlumun faillerinin yakalanması için elimden geleni yapıyorum. 6 şüpheliden 4'ünün ben tespit ettim. Ancak gerekenler yapılmıyor. Sesimi duyurmak için 'Kendimi yakacağım' dedim" ifadelerini kullandı.

'KATİLLERİ YAKALAMASI GEREKEN DEVLET, ACILI BİR BABAYI İFADEYE ÇAĞIRDI'

İfadesinin ardından Independent Türkçe'ye konuşan baba Murat Oğraş, sesini duyurmak için gerek basında gerekse de sosyal medyada çaba gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bizi duymamakta ısrar edenler, Twitter'da dikkat çekmek için attığım tweeti görmüşler ve beni ifade için karakola çağırdılar. Katilleri yakalaması gereken devlet, çocuğu katledilmiş acılı bir babayı ifadeye çağırdı."