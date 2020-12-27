Steam, 2020'nin En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı
Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan Steam, 2020'nin en iyileri listesini yayınladı. Mağaza, senenin en iyilerini en çok satan ve en çok oynanan da dâhil olmak üzere 6 farklı kategoriye ayırdı.
2020 yılını geride bırakmamıza artık çok az bir süre kaldı ve birçok platform, 2020'nin nasıl geçtiğiyle ilgili bir özet veya bir bilanço çıkarıyor. Bunlardan bir tanesi de oyun dünyasının en büyük dijital mağazası Steam oldu. Mağaza, 2020'nin en iyilerini açıkladı.
Şirket, 2020'nin en iyilerini 6 farklı kategoriye ayırdı: en çok satanlar, yeni çıkanlar, en çok oynananlar, erken erişimden çıkanlar, VR'ın en iyileri ve kontrol cihazı kullanılan oyunlar. Ayrıca tüm bu kategorileri de platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere dört alt kategoriye ayırdı. Peki, bu oyunlar nelermiş gelin hep birlikte bakalım.
Steam, oluşturduğu bu 6 kategori arasında en çok oynanan oyunlar dışında tüm kategorilerde brüt satış gelirlerini baz aldı. Ancak açıklanan bu oyunların ne kadar sattığını ya da ne kadar gelir elde ettiğini açıklamadı. İşte kategorilere göre 2020'nin en iyi oyunları
Bu kategoride brüt gelire göre en çok satan 100 oyun listelendi.
İşte 2020'de Steam'de en çok satan oyunlar arasında platin kategorisinde yer alan yapımlar:
PUBG
Cyberpunk 2077
Among Us
Monster Hunter World
Grand Theft Auto V
Fall Guys
Red Dead Redemption 2
Destiny 2
Counter Strike: Global Offensive
DOTA 2
DOOM Eternal
Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
Altın, gümüş ve bronz kategorisinde yer alan oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.
2020'de en çok satan yeni oyunlar
Bu kategoride brüt gelire göre yılın en çok satan yeni oyunları bulunuyor.
Sea of Thieves
Football Manager 2021
Borderlands 3
Command & Conquer Remastered Collection
Horizon Zero Dawn Complete Edition
Baldur's Gate 3
Dragonball Z: Kakarot
Marvel's Avengers
Crusader Kings 3
Half-Life: Alyx
Fall Guys
Persona 4 Golden
Cyberpunk 2077
Mount & Blade 2: Bannerlord
DOOM Eternal
Grounded
The Outer Worlds
Mafia Definitive Edition
Star Wars: Squadrons
FIFA 21
Wolcen: Lords of Mayhem
Temtem
Resident Evil 3
Death Stranding
Microsoft Flight Simulator
2020'nin en çok oynanan oyunları
Bu listede en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşan oyunlar bulunuyor. Eş zamanlı oyuncu sayısında 200 bini aşan oyunlar:
Destiny 2
Among Us
Cyberpunk 2077
Counter Strike: Global Offensive
Terraria
PUBG
Life is Strange 2
Mount & Blade 2: Bannerlord
Monster Hunter World
GTA V
DOTA 2
2020'de en çok satan erken erişimden çıkan oyunlar
Bu sene erken erişimden çıkan ve en çok satan oyunların bulunduğu listede platin kategorisindeki oyunlar şu şekilde:
Squad
Skater XL
Noita
Risk of Rain 2
Factorio
Golf With Your Friends
Deep Rock Galactic
Hades
Wolcen: Lords of Mayhem
DJMAX RESPECT V
Torchlight 3
2020'de en çok satan VR oyunları
Brüt gelire göre öne çıkan VR oyunları şu şekilde:
Half-Life: Alyx
The Walking Dead: Saints & Sinners
Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
Pistol Whip
Boneworks
VR Kanojo
Beat Saber
Balde and Sorcery
The Elder Scrolls V: Skyrim VR
Pavlov VR
Arizona Sunshine
Superhot VR
2020'de en çok satan kontrol cihazı destekli oyunlar
Bu kategoride kontrol cihazıyla oynanan günlük aktif oyuncu sayısına göre yılın çok satan kontrolcü destekleyen oyunları bulunuyor:
GTA V
Persona 4 Golden
Hades
FIFA 21
NBA 2K20
Dragonball Z: Kakarot
Cyberpunk 2077
The Witcher 3: Wild Hunt
Dark Souls 3
Monster Hunter World
Destiny 2
Fall Guys
Kaynak: webtekno.com
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