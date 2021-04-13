Stephen Curry Golden State Warriors tarihine geçti!
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, dün gece attığı 53 sayıyla Warriors tarihinin en skorer oyuncusu oldu.
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Warriors'ın Denver Nuggets'ı 116-107 yendiği karşılaşmada 53 sayıyla Warriors tarihinin en skorer oyuncusu oldu.
10 üçlük isabeti bulan, 6 ribaund alan ve 4 de asist yapan ve sezonda üçüncü kez 50 sayı barajını geçmiş olan Curry, Golden State formasıyla 17,818 sayıya bu şekilde ulaştı.
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