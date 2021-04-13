Stephen Curry Golden State Warriors tarihine geçti!

13 Nisan 2021 Salı, 10:52

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Warriors'ın Denver Nuggets'ı 116-107 yendiği karşılaşmada 53 sayıyla Warriors tarihinin en skorer oyuncusu oldu.

10 üçlük isabeti bulan, 6 ribaund alan ve 4 de asist yapan ve sezonda üçüncü kez 50 sayı barajını geçmiş olan Curry, Golden State formasıyla 17,818 sayıya bu şekilde ulaştı.