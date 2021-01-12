Steven N'Zonzi'ye Premier Lig'den iki sürpriz talip

12 Ocak 2021 Salı, 14:04

FootMercato'nun haberine göre, kiralık olarak Fransız ekibi Rennes forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, Roma'daki sözleşmesini feshetmek istiyor. Rennes oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak istese de Premier Lig'de Arsenal ile Everton da N'Zonzi ile ilgileniyor.

2019-20 sezonunda Galatasaray'a kiralık olarak imza atan Steven N'Zonzi ile devre arasında yollar ayrılmıştı. Fransız futbolcu sarı-kırmızılı ekipte 15 resmi maçta görev yapmıştı.

Steven N'Zonzi bu sezon Rennes formasını 22 maçta sırtına geçirdi ve 1 gol kaydetti.