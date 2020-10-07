Şubat ayında "24 vaka" bildiren Bakan Yardımcısı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı ilk korona vakasının 11 Mart’ta görüldüğünü açıklamıştı. Ancak Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci'nin imzası olan bir makalede Şubat ayında Mersin’de Covid-19 tanılı 24 kişinin tedavi altına alındığı yazdı. CHP'li Emir ve SES'ten konuyla ilgili tepkiler dile getirilirken, Birinci'den, "Tarihler sehven yazıldı" açıklaması geldi.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, uluslararası bir sağlık dergisinde Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci imzasıyla yayınlanan çalışmayı gündeme getirerek, "Şubat ayında COVID-19 pozitif tanılı 24 hasta Mersin'de tedavi altına alınmış. Bakanlık, Türkiye'de ilk vakayı 11 Mart'ta açıklamıştı. Bu bir skandaldır, bakan yardımcısının bir dakika o koltukta oturmaması gerekir" dedi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) da Türkiye’de Şubat ayında PCR testi ile kanıtlanmış Covıd-19 vakalarının Tarsus Medikal Park Hastanesi’nde tedavi gördüğünü ve yurttaşların bu konu hakkında bilgilendirmediği açıklamasında bulundu.
“BASİT BİR YAZIM HATASI”
Söz konusu gelişmelerin ardından Şuayıp Birinci, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak “Yazarları arasında yer aldığım makalede, sorumlu birinci yazar tarafından vakaların hastaneye yatış tarihleri sehven “Mart-Nisan” ayları yerine “Şubat-Mart” olarak yazılmıştır. Yine vaka lokasyonu olarak İstanbul ve Mersin yerine sadece Tarsus ifadesinin geçtiği tespit edilmiştir” dedi.
Hatanın düzeltilmesi için dergi yayın kurulu ve editörüne düzelme metni ve kanıt dokümanı gönderildiğini ifade eden Birinci, “Ülkemizin başarıyla sürdürdüğü ve dünyaya örnek olduğu Covid-19 mücadelesi sürecinde; tamamen insan odağında yürüttüğümüz çalışmaların, basit bir yazım hatası nedeniyle siyasi zemine çekilmeye çalışılması son derece üzücüdür” değerlendirmesini yaptı.
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