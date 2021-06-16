'Sübyancılar' diye bağırıp tekme tokat dövdüler
Kocaeli’de bir grup, küçük yaştaki kız çocuğuna istismarda bulundukları iddiasıyla 2 kişiyi tekme tokat dövdü.
Olay, önceki gün, Körfez ilçesi Denizciler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki kişi, takip ettikleri 14 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulundu.
Çevreden durumu fark eden bir grup, sözkonusu kişileri durdurup tekme tokat saldırdı. Bir kişi, "Sübyancılar" diye bağırıp şüphelilere saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle, 2 kişi olay yerinden kaçtı.
Mahallelinin 2 kişiye saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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