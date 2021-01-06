Süleyman Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu

06 Ocak 2021 Çarşamba, 17:50

Kastamonu İl Nufüs ve Vatandaşlık Müdürü Bülent Cömert, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine gönderdiğini iddia ettiği saati sosyal medya hesabından paylaştı.

En ucuzu 1500 lira olan SEIKO marka saati paylaşan Cömert, "Bakanımız sayın Süleyman Soylu'ya bu güzel hediyeleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.