Sumidica'nın bileğini yalnız Fatih Terim bükebildi

28 Aralık 2020 Pazartesi, 12:46

Geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig’e hem oyunuyla hem teknik direktörünün sıra dışı karakteriyle renk katan Gaziantep FK çıkışını sürdürüyor. Geçen sezonunun 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a kaybeden Gaziantep FK, o mağlubiyetten sonra çıktığı 22 maçta sadece 1 defa yenildi. Sumidica’nın ekibi geçen sezonun Mart ayından beri çıktığı 22 maçta 10 galibiyet 11 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 2020/2021 sezonunun ilk maçında İstanbul’da Galatasaray ile karşılaşan Sumidica’nın ekibi bu maçtan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Gaziantep FK bu 22 maçta Beşiktaş’ı, Fenerbahçe’yi, Alanyaspor’u ve Başakşehir’i mağlup etmeyi başardı.

