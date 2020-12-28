Sumidica'nın bileğini yalnız Fatih Terim bükebildi
Süper Lig’in sıra dışı teknik direktörü Marius Sumidica’nın takımı Gaziantep’in bileği bükülmüyor. Bu sezon çıktığı 14 maçta yalnızca 1 defa kaybeden Gaziantep FK 27 puanla 3. sırada bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig’e hem oyunuyla hem teknik direktörünün sıra dışı karakteriyle renk katan Gaziantep FK çıkışını sürdürüyor. Geçen sezonunun 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a kaybeden Gaziantep FK, o mağlubiyetten sonra çıktığı 22 maçta sadece 1 defa yenildi. Sumidica’nın ekibi geçen sezonun Mart ayından beri çıktığı 22 maçta 10 galibiyet 11 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 2020/2021 sezonunun ilk maçında İstanbul’da Galatasaray ile karşılaşan Sumidica’nın ekibi bu maçtan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Gaziantep FK bu 22 maçta Beşiktaş’ı, Fenerbahçe’yi, Alanyaspor’u ve Başakşehir’i mağlup etmeyi başardı.
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