Sumudica'nın ailesi koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın Romanya'da yaşayan ailesinin Koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 11:41
Sumudica'nın ailesi koronavirüse yakalandı
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, Romanya'da yaşayan ailesinin koronaviürs test sonuçlarının pozitif olduğunu tarafımıza iletmiş olup, bu gelişmeden büyük bir üzüntü duymaktayız. Sumudica ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.  


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