Sumudica'nın ailesi koronavirüse yakalandı

06 Kasım 2020 Cuma, 11:41

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, Romanya'da yaşayan ailesinin koronaviürs test sonuçlarının pozitif olduğunu tarafımıza iletmiş olup, bu gelişmeden büyük bir üzüntü duymaktayız. Sumudica ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

