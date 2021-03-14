Sünnet düğününde kanlı tartışma: 1 ölü, 2 yaralı
Adana’da sünnet düğününde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1’i polis 2 kişi de yaralandı.
Olay, aksam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokak arasında sünnet düğünü yapan bir grupla başka bir grubun havaya ateş açmasının ardından tartışma çıktı. İki grup arasında kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar silah ve sopalı kavga etmeye başladı.
Kavgada, sünnet düğünü yapılan alana sonra gelen gruptaki bir kişinin davetlilerin üzerine açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Düğündekilere ateş açan grup olay yerinden kaçarken, mahalledekilerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ardından ambulanslarla Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kavga ihbarı üzerine gelen 1 polis memuru ise tarafları ayırmaya çalışırken başına aldığı darbeyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gürsoy Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Silahlı kavganın ardından polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler saldırıyı gerçekleştirilen kişi yada kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
- Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar
En Çok Okunan Haberler
- Milli Eğitim Müdürlüğü'nden flaş karar
- Süleyman Soylu, CHP'li ilçe başkanından helallik istedi
- Torunum benden süt istedi alamadım diyen emekli var
- Son ankette çarpıcı sonuçlar!
- Tevfik Göksu'yu üzecek 'İmamoğlu' kararı
- Aytun Çıray, uluslararası kuruluşun anketini açıkladı
- Erkan Baş: İspat edemem ama yemin edebilirim
- Erdoğan'ın hayali gerçek olamadı
- Hüseyin Temurtaş isimli erkek evli olduğu kadını öldürdü
- Sinemada virüs salgınları