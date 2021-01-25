Super Bowl’un adı Kansas City – Tampa Bay

25 Ocak 2021 Pazartesi, 12:32

NFL’de sezonun şampiyonu belirleyecek Super Bowl maçı için oynanan konferans finalleri sonrasında Kansas City Chiefs ve Tampa Bay Buccaneers Super Bowl maçına çıkmaya hak kazandı.



Amerikan Futbol Ligi’nde (NFL) sabaha karşı tamamlanan maçlarla Super Bowl’a kalan takımlar belli oldu. National Football Championship Finali’nde Green Bay Packers’ı 31-26 mağlup eden Tampa Bay Buccaneers Super Bowl’da mücadele etmeye hak kazandı. Tampa Bay’ın 43 yaşındaki oyun kurucusu Tom Brady kariyerinde 10. kez Super Bowl maçına çıkacak. Brady Packers’a karşı 36 pas denemesinde 20 isabet bulurken bu paslardan üç tanesi touchdown ile sonuçlandı. New England Patriots ile altı kez Super Bowl kazanan Tom Brady, Tampa Bay ile bu sezon zafere ulaşması halinde kariyerindeki ikinci takımla da şampiyonluk yaşamış olacak. 7 Şubat’ta oynanacak Super Bowl maçına ev sahipliği yapacak Raymond James Stadyumu’nda maça çıkacak Tampa Bay, NFL tarihinde Super Bowl’da kendi sahasında maç yapacak ilk takım olacak.

MAHOMES DÖNDÜ KANSAS KAZANDI

American Football Championship finalinde Kansas City Chiefs rakibi Buffalo Bills’i 38-24 mağlup ederek finale yükseldi. Geçtiğimiz hafta Cleveland Browns’a karşı oynanan maçta sakatlanan ve beyin travması şüphesiyle maça devam edemeyen Kansas City’nin oyun kurucusu Patrick Mahomes, durumunun iyiye gitmesinin ardından American Football Championship finalinde forma giydi. Mahomes 38 pas denemesinde 29 isabet bulurken takımı adına yaptığı başarılı paslardan üç tanesinde touchdown yapmayı başardı. Kansas City Chiefs koçu Andy Reid maç sonunda yaptığı açıklamada Eric Fisher’ın aşil tendonundan sakatlandığı ve L’Jarius Sneed’ın sarsıntı şüphesiyle Super Bowl maçında oynamama riski bulunduğu açıklandı.