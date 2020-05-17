''Süper Lig 12 Haziran'da başlayamaz''

17 Mayıs 2020 Pazar, 08:39

Türkiye Futbol Federasyonu, futbola geri dönüş için 12 Haziran tarihini işaret etti. Takımlarda koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrası bu tarih daha da tartışılır hale geldi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun eski Başkan Vekili Ata Aksu, futbolun gündemine dair çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

ATA AKSU: “TFF, TEK BAŞINA KARAR ALAMAZ”

Alınan kararı Türkiye Futbol Federasyonu’nun tek başına veremeyeceğini ifade eden Aksu, ”Bu kararı tek başına TFF almadı. Böyle bir karar alamazlar. Ayrıca 12 Haziran tarihi bana çok doğru bir tarih olarak gelmiyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda net bir karar vermesi lazım. Eğer gündemlerinde yoksa da TFF, gündemlerine getirmeli” diye konuştu.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve bazı kulüplerde vaka sayılarına dikkati çeken Aksu, ”Bence lig belirtilen tarihte oynatılamaz. Tabii ki kulüplerin de isteği önemli. 2 ayda zaten herkes uzman oldu! Bir kişide virüs bulgusu olursa etrafındakiler de karantinaya alınır. Beşiktaş örneği var. Tüm takım karantinaya alınmalı. Sağlık konusu, TFF’nin uzmanlık alanı değil. O açıdan ben Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasını daha fazla önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de kulüplerin mali yapılarının bozuk olduğunu söyleyen Ata Aksu, “İşin ekonomik boyutunu gözetiyorlar. Yayın gelirleri çok önemli. Bunu gözden kaçırmamak gerek. Bu ülkede, ‘Gençlere bir şey olmaz çıkıp oynasınlar’ diyen kişiler var. Diğer sporlarda bakıldığında bir karar verildi. Kalkıp futbolu diğer spor müsabakalarıyla karşılaştırıyorlar” yorumunda bulundu.

“FUTBOLCULAR SAHAYA ÇIKMIYORUZ DİYEBİLİR”

Öte yandan Aksu, “Sağlık Bakanı, sorumluluk TFF’de diyor. Bu durumda kulüp yöneticileri biz sahaya çıkmıyoruz diyemez. Yayıncı kuruluş ve TFF ile aralarındaki anlaşmalar devreye giriyor. Ama futbolcular belki sonuçlarını da göze alıp, sahaya çıkmıyoruz diyebilir. Onu göreceğiz” dedi.

Kaynak: Radyospor-Emrah Karalinç