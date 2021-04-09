Süper Lig kulübü başkan adayı koronavirüsten yaşamını yitirdi
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da başkan adaylığını açıklayan iş insanı Şevket Salik, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanlığına talip olan 52 yaşındaki iş insanı Şevket Salik, bir süre önce Koronavirüs'e yakalandı.
Durumu ağırlaşınca Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Salik, burada yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavisi devam eden Salik'in yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.
3 çocuk babası Salik'in cenazesi ise Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazın ardından defnedildi.
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