Süper Lig’de 33’üncü haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu.
Süper Lig’de 33’üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve hakemler şöyle;
6 NİSAN SALI
16:00 Göztepe – Çaykur Rizespor (MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU)
16:00 Fatih Karagümrük – Atakaş Hatayspor (VOLKAN BAYARSLAN)
19:00 Trabzonspor – Hes Kablo Kayserispor (ATİLLA KARAOĞLAN)
7 NİSAN ÇARŞAMBA
16:00 Gençlerbirliği – Büyükşehir Belediye Erzurumspor (SUAT ARSLANBOĞA)
16:00 İttifak Holding Konyaspor – MKE Ankaragücü (ARDA KARDEŞLER)
19:00 Fraport-TAV Antalyaspor – Demir Grup Sivasspor (ÖZGÜR YANKAYA)
19:00 Beşiktaş – Aytemiz Alanyaspor (ÜMİT ÖZTÜRK)
8 NİSAN PERŞEMBE
16:00 Yukatel Denizlispor – Kasımpaşa (ALPER ULUSOY)
16:00 Gaziantep FK – Medipol Başakşehir (ABDULKADİR BİTİGEN)
19:00 Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe (HALİS ÖZKAHYA)
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