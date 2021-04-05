Süper Lig’de 33’üncü haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu.

DHA
05 Nisan 2021 Pazartesi, 12:48
Abone Ol google-news

Süper Lig’de 33’üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.


Haftanın programı ve hakemler şöyle;


6 NİSAN SALI


16:00 Göztepe – Çaykur Rizespor (MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU)
16:00 Fatih Karagümrük – Atakaş Hatayspor (VOLKAN BAYARSLAN)
19:00 Trabzonspor – Hes Kablo Kayserispor (ATİLLA KARAOĞLAN)

7 NİSAN ÇARŞAMBA


16:00 Gençlerbirliği – Büyükşehir Belediye Erzurumspor (SUAT ARSLANBOĞA)
16:00 İttifak Holding Konyaspor – MKE Ankaragücü (ARDA KARDEŞLER)
19:00 Fraport-TAV Antalyaspor – Demir Grup Sivasspor (ÖZGÜR YANKAYA)
19:00 Beşiktaş – Aytemiz Alanyaspor (ÜMİT ÖZTÜRK)

8 NİSAN PERŞEMBE


16:00 Yukatel Denizlispor – Kasımpaşa (ALPER ULUSOY)
16:00 Gaziantep FK – Medipol Başakşehir (ABDULKADİR BİTİGEN)
19:00 Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe (HALİS ÖZKAHYA)


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler