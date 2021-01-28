Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı

28 Ocak 2021 Perşembe, 19:58
Süper Lig'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı
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Yeşil-siyahlı kulübün başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Yavuz Cinkaya, yaptığı açıklamada teknik direktör Koşukavak'ın yönetim kuruluna istifasını sunduğunu, yönetimin istifayı kabul ettiğini bildirdi.

Sezona Robert Prosinecki ile başlayan Denizlispor'un Kenan Atik'ten sonra bu sezonki üçüncü teknik direktörü olan Koşukavak, yeşil-siyahlı takımla çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.


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