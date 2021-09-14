Süper Lig'de geride kalan 4.haftanın en iyi performansları
Süper Lig'de 4.hafta dün oynanan maçlar ile tamamlandı. Bu hafta performansları ile dikkat çeken takım ve oyuncular ise belli olmuş oldu.
Süper Lig'de 4.hafta dün oynanan Gaziantep FK-Antalyaspor ve Alanyaspor-Giresunspor maçlarının ardından tamamlandı. Tamamlanan maçların ardından 4.haftanın en iyi performansları da belli olmuş oldu. İşte Süper Lig'in 4.haftasının enleri:
En Çok İkili Mücadele Kazanan Futbolcular:
-Adem Büyük(11)
-Ahmet Oğuz(10)
-Diedhiou(10)
En Çok Kurtarış Yapan Kaleciler:
-Gökhan Akkan(8)
-Sehic(6)
-Serkan Kırıntılı(6)
-İrfan Can Eğribayat(6)
-Abdülsamet(6)
En Çok İsabetli Şut Atan Takımlar
-Hatayspor(10)
-Beşiktaş(9)
-Fatih Karagümrük(8)
-Altay(7)
-Başakşehir(7)
Ayrıca Çaykur Rizespor bu hafta kaleyi bulan hiçbir şut atamazken, Fenerbahçe maçındaki iyi oyunuyla dikkat çeken Ahmet Oğuz kaptığı 5 top ile haftanın en çok top kapan oyuncusu oldu.
Video Haberler
- Şaşkına çeviren anlar! Denize girmeye devam ettiler
- Özdemir'in Fatih Erbakan'ı yayına almama gerekçesi
- Esnafın '128 milyar dolar' çıkışı
- Trafikte korku dolu anlar! Yaptığı cezasız kalmadı
- Trafikte makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu
- Kız çocuğunu kaçırmak isterken öldüresiye dövüldü
- Trabzon'da Akşener'e sloganlı karşılama
- İstanbul'da korsan otoparkçılar suçüstü yakalandı
- Şile yolunda seyir halinde panik dolu anlar
- Dehşet saçtılar! Pendik’te trafikte skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul ve 10 il için sel uyarısı
- İşçinin isyanı! Kepçeyle parçaladı
- Ömer Çelik'ten FOX TV hakkında açıklama
- İşte Ömer Çelik'in 'sorma' dediği sorular
- Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı
- İstanbul'da 153 milyon TL'lik dev satış!
- Marmara Denizi'nde dev köpek balığı yakalandı
- Türeci ve Şahin'den 'endişeliyiz' mesajı
- Kara çarşafla İstiklal Marşı tepkisi!
- Trabzon'da Akşener'e sloganlı karşılama