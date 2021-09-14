Süper Lig'de geride kalan 4.haftanın en iyi performansları

Süper Lig'de 4.hafta dün oynanan maçlar ile tamamlandı. Bu hafta performansları ile dikkat çeken takım ve oyuncular ise belli olmuş oldu.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2021 Salı, 19:05
Süper Lig'de geride kalan 4.haftanın en iyi performansları
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Süper Lig'de 4.hafta dün oynanan Gaziantep FK-Antalyaspor ve Alanyaspor-Giresunspor maçlarının ardından tamamlandı. Tamamlanan maçların ardından 4.haftanın en iyi performansları da belli olmuş oldu. İşte Süper Lig'in 4.haftasının enleri:

En Çok İkili Mücadele Kazanan Futbolcular:

-Adem Büyük(11)

-Ahmet Oğuz(10)

-Diedhiou(10)

En Çok Kurtarış Yapan Kaleciler:

-Gökhan Akkan(8)

-Sehic(6)

-Serkan Kırıntılı(6)

-İrfan Can Eğribayat(6)

-Abdülsamet(6)

En Çok İsabetli Şut Atan Takımlar

-Hatayspor(10)

-Beşiktaş(9)

-Fatih Karagümrük(8)

-Altay(7)

-Başakşehir(7)

Ayrıca Çaykur Rizespor bu hafta kaleyi bulan hiçbir şut atamazken, Fenerbahçe maçındaki iyi oyunuyla dikkat çeken Ahmet Oğuz kaptığı 5 top ile haftanın en çok top kapan oyuncusu oldu.




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