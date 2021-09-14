Süper Lig'de geride kalan 4.haftanın en iyi performansları

14 Eylül 2021 Salı, 19:05

Süper Lig'de 4.hafta dün oynanan Gaziantep FK-Antalyaspor ve Alanyaspor-Giresunspor maçlarının ardından tamamlandı. Tamamlanan maçların ardından 4.haftanın en iyi performansları da belli olmuş oldu. İşte Süper Lig'in 4.haftasının enleri:

En Çok İkili Mücadele Kazanan Futbolcular:

-Adem Büyük(11)

-Ahmet Oğuz(10)

-Diedhiou(10)

En Çok Kurtarış Yapan Kaleciler:

-Gökhan Akkan(8)

-Sehic(6)

-Serkan Kırıntılı(6)

-İrfan Can Eğribayat(6)

-Abdülsamet(6)

En Çok İsabetli Şut Atan Takımlar

-Hatayspor(10)

-Beşiktaş(9)

-Fatih Karagümrük(8)

-Altay(7)

-Başakşehir(7)

Ayrıca Çaykur Rizespor bu hafta kaleyi bulan hiçbir şut atamazken, Fenerbahçe maçındaki iyi oyunuyla dikkat çeken Ahmet Oğuz kaptığı 5 top ile haftanın en çok top kapan oyuncusu oldu.







