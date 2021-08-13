Süper Lig'de ilk Covid-19 vakası Gaziantep FK'de görüldü
Bugün başlayacak olan Süper Lig'de, ilk Covid-19 vakası, Gaziantep FK'de ortaya çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziante FK, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada," Takımımıza, Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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