Süper Lig'de ilk Covid-19 vakası Gaziantep FK'de görüldü

13 Ağustos 2021 Cuma, 13:01

Süper Lig ekiplerinden Gaziante FK, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada," Takımımıza, Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, iki futbolcumuzun test sonucu pozitif raporlanmıştır. Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." ifadeleri kullanıldı.







