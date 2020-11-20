Süper Lig'de koronavirüs patlaması şimdi de...
Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa derken şimdi de Sivasspor'da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.
Süper Lig koronavirüsle boğuşuyor.
Beşiktaş'ta 8, Galatasaray'da 5, Fenerbahçe'de 2 Kasımpaşaspor'da 7, Rİzespor'da 2, Konyaspor'da 3, Kayserispor'da 2 futbolcunun testerinin pozitif çıkmasının ardından şimdi de Süper takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, biri ülke milli takımı kampından dönen olmak üzere, 2 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi.
Oyuncuların izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı aktarıldı.
Kırmızı-beyazlı ekipte daha önce de 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.
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