Süper Lig'de koronavirüs patlaması şimdi de...

20 Kasım 2020 Cuma, 17:53

Süper Lig koronavirüsle boğuşuyor.

Beşiktaş'ta 8, Galatasaray'da 5, Fenerbahçe'de 2 Kasımpaşaspor'da 7, Rİzespor'da 2, Konyaspor'da 3, Kayserispor'da 2 futbolcunun testerinin pozitif çıkmasının ardından şimdi de Süper takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, biri ülke milli takımı kampından dönen olmak üzere, 2 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi.

Oyuncuların izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı aktarıldı.

Kırmızı-beyazlı ekipte daha önce de 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.





